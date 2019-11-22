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В Киеве перевернулся Porsche

22 ноября, 11:33

ДТП произошло на улице Старонаводницкой

/ Фото: Киев Оперативный

В Киеве утром в пятницу, 22 ноября, на улице Старонаводницкой, где ранее два авто столкнулись лоб в лоб, перевернулся автомобиль Porsche. Об этом сообщается в паблике "Киев Оперативный".

"Серьезное утреннее ДТП произошло на улице Старонаводницкой: предварительно, водитель Porsche, спускаясь вниз, на скорости зацепил отбойник и перелетел через забор. Пострадавших забрала скорая", – говорится в сообщении.

/ Фото: Киев Оперативный

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/ Фото: Киев Оперативный

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На данный момент подробности инцидента уточняются.

Ранее сообщалось, что в с.Здвижевка Бородянского района в ДТП погибли четыре человека, среди которых были двое детей.

Также в Киевской области на территории города Боярка женщина за рулем внедорожника не справилась с управлением и протаранила пять автомобилей, стоявших на официальной парковке. По предварительным данным, женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Кроме того, "Сегодня" писали о двух серьезных авариях в Киевской области, в результате которых пострадали пять человек.

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Киев авария ДТП

Источник: Сегодня

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