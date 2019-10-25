Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,11
27,95

В Киеве перевернулся внедорожник: появились фото и видео

25 октября, 07:43

ДТП произошло ночью на Набережном шоссе

В Киеве на Набережном шоссе прямо на проезжей части перевернулась легковушка Hyundai Tucson. Об этом сообщает "Информатор".

ДТП произошло сегодня, 25 октября, около 01:20. Как рассказали копы, легковушка ехала по набережной в сторону Подола. Но между пешеходным мостом и Почтовой площадью девушка-водитель потеряла контроль, и машину начало бросать по дороге. После этого автомобиль перевернулся на крышу.

Реклама

На момент аварии в легковушке была девушка-пассажир. В результате аварии никто не пострадал. На месте работал экипаж патрульной полиции.

В тренде
Испытание смогом: где самый грязный воздух в Киеве и когда это пройдет

Ранее мы сообщали, что за девять месяцев 2019 года в Украине произошло 114 769 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 2369 человек.

Добавим, что сайт "Сегодня" рассказывал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

Мы писали, что самой распространенной причиной аварий с пострадавшими у нас в стране является превышение безопасной скорости. На втором месте – нарушение правил маневрирования, на третьем – нарушение правил проезда перекрестков, на четвертом – несоблюдение дистанции, на пятом – управление авто в пьяном виде. Глава МВД Арсен Аваков уже заявил о возможном новом повышении штрафов за нарушения ПДД.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Киев ДТП фото видео Набережное шоссе легковушки

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Киевляне обсуждают ЧП в метро: стали известны подробности
Киевляне обсуждают ЧП в метро: стали известны подробностиПроисшествия
В Киеве задержан
В Киеве задержан "Троещинский маньяк" – соцсетиПроисшествия
Названа причина смога в Киеве: специалисты провели замеры воздуха
Названа причина смога в Киеве: специалисты провели замеры воздухаДругие новости
В Киеве со второго этажа торгового центра упал ребенок
В Киеве со второго этажа торгового центра упал ребенокПроисшествия
На пешеходном мосту в центре Киева разбили очередное стекло: видео с места ЧП
На пешеходном мосту в центре Киева разбили очередное стекло: видео с места ЧППроисшествия
В Киеве женщина вывесила на балконе надпись о насилии над ребенком и пропала: видео с места ЧП
В Киеве женщина вывесила на балконе надпись о насилии над ребенком и пропала: видео с места ЧППроисшествия

Новости партнеров

Loading...
загрузка...