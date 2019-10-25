В Киеве перевернулся внедорожник: появились фото и видео

В Киеве на Набережном шоссе прямо на проезжей части перевернулась легковушка Hyundai Tucson. Об этом сообщает "Информатор".

ДТП произошло сегодня, 25 октября, около 01:20. Как рассказали копы, легковушка ехала по набережной в сторону Подола. Но между пешеходным мостом и Почтовой площадью девушка-водитель потеряла контроль, и машину начало бросать по дороге. После этого автомобиль перевернулся на крышу.

Реклама

На момент аварии в легковушке была девушка-пассажир. В результате аварии никто не пострадал. На месте работал экипаж патрульной полиции.

В тренде Испытание смогом: где самый грязный воздух в Киеве и когда это пройдет

Ранее мы сообщали, что за девять месяцев 2019 года в Украине произошло 114 769 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 2369 человек.

Добавим, что сайт "Сегодня" рассказывал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

Мы писали, что самой распространенной причиной аварий с пострадавшими у нас в стране является превышение безопасной скорости. На втором месте – нарушение правил маневрирования, на третьем – нарушение правил проезда перекрестков, на четвертом – несоблюдение дистанции, на пятом – управление авто в пьяном виде. Глава МВД Арсен Аваков уже заявил о возможном новом повышении штрафов за нарушения ПДД.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама