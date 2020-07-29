В Киеве под Радой из-за коммунального ЧП провалился асфальт: фото

Движение на улице Грушевского в центре столицы ограничено

В центре Киева у здания Верховной Рады из-за коммунальной аварии провалился асфальт. Движение на улице Грушевского ограничено.

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Об этом 29 июля сообщает "Киевавтодор".

"На улице Грушевского ограничено движение. В результате аварии на водопроводе произошло подмывание проезжей части. Покрытие провалилось. Сейчас участок огражден. Авария произошла напротив Верховной Рады", – говорится в сообщении.

Фото: Киевавтодор

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Когда устранят ЧП, пока что не уточняется.

Буквально несколько дней назад в столице прорвало трубу на улице Туманяна. В итоге вода залила дорогу.

Напомним, что ранее произошла авария на канализационном коллекторе на Виноградаре. В связи с ЧП десятки домов остались без воды. Новости "Сегодня" писали, что киевляне выстраивались в огромные очереди к бюветам, чтобы набрать питьевой воды.

Также мы писали, что минувшей зимой из-за прорыва на теплотрассе кипяток хлынул на проезжую часть и затопил торговый центр Ocean Plaza, в котором находились люди.

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