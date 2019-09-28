В Киеве подожгли здание детского сада: фото

Огонь вспыхнул в ночь на 28 сентября в Оболонском районе столицы

В Киеве вспыхнул пожар в детском саду / Фото: Нацполиция

В Оболонском районе Киева в ночь на 28 сентября произошел пожар в здании детского сада. Как сообщили в пресс-службе столичной полиции, сообщение о возгорании на втором этаже дома по улице Героев Днепра стражи порядка получили ночью.

По адресу немедленно выехала бригада пожарных и следственно-оперативная группа. Было установлено, что возгорание возникло в одной из комнат. При этом камеры видеонаблюдения запечатлели двух неизвестных молодых людей, которые ходили возле центрального входа.

Реклама

Полицейские обнаружили, что дверь запасного входа взломана, а в комнатах, где произошло возгорание, все перевернуто. Криминалисты изъяли с места происшествия окурки и отпечатки пальцев, которые, вероятно, оставили злоумышленники.

В настоящее время следственные действия продолжаются, ведется розыск людей, причастных к происшествию. Сообщается также, что в результате пожара никто не пострадал.

Следственным отделом Оболонского управления полиции происшествие предварительно квалифицировано по статье "Умышленное уничтожение или повреждение имущества", которое грозит наказанием в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

Напомним, недавно в Черниговской области в селе Журавка мужчина устроил настоящую бойню и поджег сельсовет. Вначале он напал на соседей, а потом взялся и за своих родственников. Чтобы его задержать, полиции пришлось провести настоящую спецоперацию.

Также мы сообщали о том, как житель Киевской области "заминировал" Дарницкий железнодорожный вокзал из-за того, что его якобы не захотели пропустить без очереди к кассе.

Ранее также в здании Центральной избирательной комиссии искали взрывчатку. Соответствующая служба Управления государственной охраны провела проверку помещений админздания на предмет присутствия взрывоопасных предметов, а взрывотехническая служба Министерства внутренних дел – прилегающей территории.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама