В Черниговской области мужчина устроил резню и поджег сельсовет

В Черниговской области мужчина устроил в селе Журавка настоящую бойню и поджег сельсовет. Вначале он устроил нападение на соседей, а потом взялся и за своих родственников. Чтобы его задержать, полиции пришлось провести настоящую спецоперацию.

Как оказалось, бывший боец АТО ударил женщину и мужчину ножом в грудь и живот, но на этом не остановился и направился к родственникам и убил свою тещу, а ее сестру порезал. Односельчане вызвали полицию. Копы говорят, что мужчина был в состоянии аффекта.

"Некоторое время нападавший с ножом бегал по селу, угрожая односельчанам и даже попытался поджечь сельсовет. Немного придя в себя, злодей вернулся на место преступления", – рассказала Наталья Ребер, спикер Нацполиции в Черниговской области.

Чтобы задержать нападавшего, правоохранители взяли дом штурмом – он забаррикадировался в одной из комнат и сдаваться совсем не спешил. Сейчас он дает показания в отделе. Открыто уголовное производство по статье "умышленное убийство".

Не так давно в одном из киевских ресторанов в центре города произошла поножовщина: двое иностранцев пырнули ножом охранника. По предварительным данным, граждане иностранного государства не хотели платить по счету почти в четыре тысячи гривен.

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