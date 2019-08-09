В Киеве подстрелили вора: мужчина пытался обокрасть офис депутата (фото и видео)

У преступника было ружье, которое он направил в представителей охранной фирмы

После дерзкого ограбления магазина мобильной связи и гаджетов в столице произошло новое ЧП со стрельбой. Как сообщает "Информатор", в ночь на пятницу, 9 августа, на улице Бориспольской, 34, в Дарницком районе мужчина пытался ограбить офис одного из депутатов.

Так, злоумышленник залез в офис через окно, забрал деньги из сейфа, открыл дверь изнутри и вышел на улицу, где его уже ждала прибывшая на вызов охрана. При этом вор держал в руках охотничье ружье, которое он направил на сотрудников охранной фирмы. Один из охранников сначала сделал предупредительный выстрел в воздух, но мужчина не опустил оружие. В итоге охранник сделал два выстрела, резиновая пуля от одного из которых попала в щеку вору.

Позднее на место прибыли копы и задержали подстреленного злоумышленника. У него в сумке нашли около 50 патронов для ружья, балаклавы и украденные деньги. Ему оказали медицинскую помощь и госпитализировали под конвоем. При этом, по предварительной информации, ранее мужчина уже привлекался у уголовной ответственности и несколько месяцев назад освободился из тюрьмы.

Ранее сообщалось, что серийного грабителя, нападавшего на пожилых женщин в Киеве, взяли под стражу сроком на два месяца.

Подробнее о нападениях на женщин в столице смотрите в сюжете:

Также напомним, что в Киеве граждане помогли полиции задержать мужчину, который после ограбления проглотил цепочку потерпевшей.

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