В Киеве полиция с погоней ловила пьяного экс-депутата
Полиция составила на водителя протокол за вождение в нетрезвом состоянии
Патрульные после погони остановили автомобиль Audi за нарушение правил дорожного движения на Столичном шоссе в Киеве, где ранее пьяный работник СТО угнал машину и устроил "гонки" с полицией. Водителем авто оказался бывший народный депутат от "Батькивщины" Игорь Скосар.
Водитель сам представился депутатом Верховной Рады прошлого созыва и предъявил удостоверение на имя Игоря Скоcара, передает dtp.kiev.ua.
Мужчина был пьян, что и подтвердил алкотестер. В организме водителя обнаружили 2.39 промилле алкоголя (допустимая норма - 0.2).
Фото: dtp.kiev.ua
Полиция составила на водителя протокол за вождение в нетрезвом состоянии.
Напомним, ранее мы писали об инциденте в Киеве, где произошла погоня, которая закончилась масштабным ДТП на пересечении Харьковского шоссе и улицы Тростянецкой – нетрезвый водитель Daewoo Lanos пытался скрыться от полиции и влетел в автомобили, стоявшие на светофоре.
А в Одессе подозреваемый в совершении убийства, который находился в розыске, бросился на полицейского с топором и пытался сбежать. В результате его застрелили.
А в Ровно во время полицейской погони за нарушителем, которая продолжалась более часа, травмы получили трое стражей порядка. Патрульные начали преследовать внедорожник, который выехал на трассу "Киев-Чоп", двигаясь в направлении Киева и возле села Горбаков Гощанского района заблокировали движение беглецу. Однако тот совершил разворота и поехал в сторону Ровно по встречной полосе.
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