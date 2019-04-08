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В Киеве полиция с погоней ловила пьяного экс-депутата

Сегодня, 04:02

Полиция составила на водителя протокол за вождение в нетрезвом состоянии

Фото: Нацполиция
В Киеве полиция с погоней ловила пьяного экс-депутата //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/357/9c1/5c93579c1e251.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/357/9c1/5c93579c1e251.jpg Происшествия Полиция составила на водителя протокол за вождение в нетрезвом состоянии

Патрульные после погони остановили автомобиль Audi за нарушение правил дорожного движения на Столичном шоссе в Киеве, где ранее пьяный работник СТО угнал машину и устроил "гонки" с полицией. Водителем авто оказался бывший народный депутат от "Батькивщины" Игорь Скосар.

Водитель сам представился депутатом Верховной Рады прошлого созыва и предъявил удостоверение на имя Игоря Скоcара, передает dtp.kiev.ua.

Мужчина был пьян, что и подтвердил алкотестер. В организме водителя обнаружили 2.39 промилле алкоголя (допустимая норма - 0.2).

Фото: dtp.kiev.ua

Полиция составила на водителя протокол за вождение в нетрезвом состоянии.

Напомним, ранее мы писали об инциденте в Киеве, где произошла погоня, которая закончилась масштабным ДТП на пересечении Харьковского шоссе и улицы Тростянецкой – нетрезвый водитель Daewoo Lanos пытался скрыться от полиции и влетел в автомобили, стоявшие на светофоре.

А в Одессе подозреваемый в совершении убийства, который находился в розыске, бросился на полицейского с топором и пытался сбежать. В результате его застрелили.

А в Ровно во время полицейской погони за нарушителем, которая продолжалась более часа, травмы получили трое стражей порядка. Патрульные начали преследовать внедорожник, который выехал на трассу "Киев-Чоп", двигаясь в направлении Киева и возле села Горбаков Гощанского района заблокировали движение беглецу. Однако тот совершил разворота и поехал в сторону Ровно по встречной полосе.

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Тег полиция, погоня, экс-депутат

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