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В Киеве полыхал склад и офисное здание (видео)

23 сентября, 09:17

Вечером 22 сентября загорелось одноэтажное производственно-складское здание, а потом огонь перешел на офисы

Фото: ГУ ГСЧС в Киеве

Фото: ГУ ГСЧС в Киеве

В Голосеевском районе Киева поздно вечером в воскресенье, 22 сентября, горели склад и офисное здание на ул. Деревообрабатывающей. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в столице.

Сообщение о возгорании поступило спасателям в 22:26.

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"После прибытия на место происшествия ближайших пожарно-спасательных подразделений площадь пожара уже достигала внушительных размеров. Как оказалось, произошло возгорание в одноэтажном производственно-складском здании с распространением огня на рядом расположенное четырехэтажное офисное здание", – говорится в сообщении.

В 1:42 пожар площадью 700 кв. м был локализован, а в 2:52 – ликвидирован.

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На месте происшествия работало 14 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 63 человека личного состава. Во время пожара погибших и травмированных нет.

Напомним, что вечером 22 сентября в столице произошел еще один мощный пожар – горели и взрывались цистерны с горючим на улице Вискозной. 

Ранее новости "Сегодня" писали, что в Киев и область охватили массовые крупные пожары. Так, возгорания происходили в экосистемах, на свалках мусора и в жилых домах. Также вспыхнул пожар и в Чернобыльской зоне. Согласно информации Главного управления Национальной полиции Киевской области, в поджоге Чернобыльской зоне подозревается женщина – жительница с. Старые Соколы Иванковского района. Как уточнили в полиции, женщина подожгла траву с целью отомстить бывшим работодателям, которые якобы не выплатили ей деньги. Пожар быстро перекинулся на лес, а после – перешел на Чернобыльскую зону.

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Киев склад пожары ГСЧС

Источник: Сегодня

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