В Киеве полыхало студенческое общежитие (фото)

В Киеве в ночь на четверг, 25 июня, произошел пожар в общежитии на улице Ломоносова, 55, в Студгородке. Об этом сообщается в Telegram-канале "Киев Оперативный".

По предварительной информации, ночью в общежитии загорелась комната на седьмом этаже.

"Все люди вышли, кроме одной девушки, писавшей СМС своим друзьям, которые сообщили пожарным спасателям о ее текущем местоположении. На месте работало много специальной техники и личного состава", – говорится в сообщении.

В Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киеве уточнили, что сообщение о пожаре поступило спасателям в 01:35.

"Жители общежития вышли на свежий воздух самостоятельно. Сразу по прибытию была организована разведка пожара, по результатам которой стало известно, что огнем была полностью охвачена одна из комнат на седьмом этаже. Сквозь открытую дверь и вентиляцию дым распространился в соседние комнаты, в коридор и на верхние этажи", - сообщили пожарные.

Также они подтвердили, что одна девушка не могла выбраться из задымленного помещения на восьмом этаже. Ее разыскали и эвакуировали. Также спасатели нашли в комнате на девятом этаже спавшего студента. Девушку и парня передали медикам.

Пожар локализовали в 02:24 на площади 60 кв. м, а в 02:29 – ликвидировали.

Причина возникновения пожара устанавливается.

Напомним, не так давно в столице произошел пожар в квартире жилого дома на улице Михайловской, 22. Мужчина, который находился в квартире, не давал спасателям тушить пожар, а в горевшем помещении обнаружили тело женщины.

Ранее в столице полыхал двухэтажный магазин мебели на Петропавловской Борщаговке.

Кроме того, спасатели ликвидировали масштабный пожар, вспыхнувший в ангаре фабрики на проспекте Победы, 123, в Киеве.

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