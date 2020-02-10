В Киеве попал на камеру карманник, орудующий в ночном клубе

В сети опубликовали видео с мужчиной, который обокрал посетителя ночного клуба в столице, вытащив у него из кармана мобильный телефон. Ролик появился на странице паблика "Киев Оперативный" в Facebook.

Согласно данным пользователей, подозреваемому около 40 лет, рост 175 см, у него своеобразная манера общения, "как у бывшего заключенного". При этом за информацию о карманнике бывший владелец телефона обещает вознаграждение.

Ранее сообщалось, что карманники в столице орудуют также и на транспорте. Жертвой карманных воров можно стать в кафе и ресторанах: для злоумышленников это традиционно хлебное место. Но сейчас они используют новые методы манипуляций.

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Напомним, карманники настолько обнаглели, что не стесняются воровать даже тогда, когда их снимают на телефон.

Также новости "Сегодня" писали, что в Киеве на железнодорожном вокзале оперативники задержали мужчину, которого подозревают в том, что он вытащил из сумки у девушки кошелек и попытался сбежать. За совершение преступления ему грозит до трех лет лишения свободы.

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