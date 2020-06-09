В Киеве после смерти обокрали волонтера Виталия Панича

Вдова заявила в полицию об исчезновении документов, денег и телефона

После смерти в киевской больнице известного волонтера Виталия Панича из медицинского учреждения исчезли его документы, деньги и мобильный телефон.

Об этом в Facebook сообщила сопредседатель Совета волонтеров при Министерстве обороны Украины Анна Майборода.

"Наталья Панич (вдова. – Ред.) уже дома. Вместо быстрого получения вещей/документов нас ждало страшное испытание. Документы (паспорт, код, пенсионное), телефон (в котором какой-то выродок шарился уже ПОСЛЕ смерти Виталий Панич), вещи, 5000 гривен не найдены", - заявила она.

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На место вызвали наряд полиции, которая приняла заявление о краже документов и ценностей.

Позже Майборода добавила, что копы "отработали на месте хорошо, опросили и описали", подчеркнув, что отделение больницы, в котором произошла кража, состоит из боксов – "чужие по коридорам не шастают".

"Наташа (вдова. – Ред.) IMEI телефона передала следователям. Надеемся, это поможет найти преступника. Завтра после вскрытия начнем заниматься организацией похорон и панихиды. Отсутствие документов осложняет процесс. Насколько – пока не понимаем", - рассказала волонтер Валентина Варава.

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По ее словам, есть надежда, что резонанс, вызванный происшествием, позволит добиться результата, и волонтеры уже получили ответ из прокуратуры, в которой их заверили, что окажут необходимую помощь.



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