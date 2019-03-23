В Киеве после тройного ДТП водитель устроил стрельбу

Водитель Maserati устроил стрельбу после столкновения с Toyota и Kia

Фото: Pixabay

В Киеве после тройного ДТП водитель устроил стрельбу //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/982/37b/5c898237ba5d2.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/982/37b/5c898237ba5d2.jpg 2019-03-23T11:58:00+02:00 Происшествия Водитель Maserati устроил стрельбу после столкновения с Toyota и Kia

В Киеве после тройного ДТП между двумя водителями вспыхнул конфликт, в ходе которого один из них достал пистолет и начал стрелять по машине другого.

Как сообщили в пресс-службе управления столичной полиции, инцидент произошел вечером 22 марта в Печерском районе столицы.

"Три автомобиля – Maserati, Toyota и Kia – двигались по Парковой дороге, а при выезде на улицу Грушевского столкнулись. Мужчины начали спор, и водитель Maserati достал оружие и начал стрелять по Kia", – заявили в полиции.

После стрельбы злоумышленник скрылся с места происшествия. Водитель обстрелянной Kia – 27-летний киевлянин – не пострадал.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа Печерского управления полиции и эксперты-криминалисты, которые изъяли стреляные гильзы и направили их на экспертизу.

Было открыто уголовное производство по статье "злостное хулиганство", которая грозит наказанием в виде лишения свободы на срок до семи лет. В настоящее время предпринимаются меры по задержанию стрелка.

Напомним, недавно возле метро "Левобережная" в Киеве мужчина открыл стрельбу из-за шума под окнами своей квартиры. Возмущенный киевлянин решил компанию, которая не реагировала на его замечания. В результате он выпустил в них несколько резиновых пуль. Одного человека с ранениями в живот госпитализировали.

Ранее сообщалось, что под Киевом произошла стрельба на одной из автомобильных парковок. В селе Стоянка (Киево-Святошинский район) конфликт перерос в перестрелку, в результате которой один человек пострадал, а второй – скрылся с места инцидента.

Также мы писали, что еще один обстрел произошел под Киевом в 800 метрах от поворота из Капитановки на Ирпень, когда по дороге ехали две машины (в одном авто – муж с женой, в другом – мужчина с двумя маленькими детьми). Неожиданно со стороны леса кто-то начал их обстреливать. После сделанных выстрелов неизвестные скрылись в лес. После инцидента оба водителя вызвали полицию, написали заявления. Однако в полиции, комментируя данное нападение, дали понять, что это хулиганы и поймать их почти нереально.

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