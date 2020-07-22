В сети появились новые видео освобождения заложников в Луцке

В сети появились новые видео штурма спецназа и освобождения заложников в Луцке.
Об этом сообщает авторский Telegram-канал известного украинского журналиста Андрея Павловского.
На видео видно, что "луцкий террорист" Максим Кривош вышел из автобуса сам. Спустя некоторое время к нему подходит замглавы Нацполиции Евгений Коваль, медик и сотрудник спецслужбы. Мужчину задерживают, отводят в сторону и начинают выводить заложников.
А дальше, когда террорист уже задержан и заложники спасены к автобусу подъезжает БТР и под взрывы начинается штурм.
"Луцкий террорист" сдался сам, потому что для него это был "террористический перформанс", убивать никого он не хотел. Это подтверждают и сами заложники, которые не чувствовали агрессии со стороны "захватчика", хотя нельзя исключать и "стокгольмский синдром".
21 июля мужчина захватил заложников в центре Луцка. Вечером этого же дня в ходе совместной операции МВД и СБУ правоохранителям удалось обезвредить Максима Кривоша, который целый день удерживал заложников в автобусе, и освободить людей.
Также силовики показали арсенал оружия, который изъяли у "луцкого террориста".
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