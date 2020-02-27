В Киеве поймали "черных лесорубов", вырезавших дубы в Пуще-Водице

Столичные правоохранители поймали "черных лесорубов", которые орудовали на территории ландшафтного заказника "Пуща-Водица". Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

В преступную группу входили восемь человек. Они организовали и проводили незаконную вырубку ценных пород деревьев.

Как отмечает прокуратура, организатором нелегального бизнеса оказался 36-летний житель Ровенской области, который привлек к преступной деятельности еще семь местных жителей, каждый из них выполнял отведенную ему роль в зависимости от объема и сложности "заказа".

"Так, получив информацию о необходимых объемах древесины – породы дуб, которую необходимо было реализовать, организатор разрабатывал схему преступления, проводил осмотр древесины на территории и маршруты дальнейшей транспортировки срубленные деревьев из Киева в западные регионы Украины для переработки и продажи. Он также обеспечивал участников схемы необходимыми для создания видимости законности их действий и финансированием", - говорится в сообщении.

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"Черные лесорубы" орудовали с мая 2019 года по февраль этого года. Незаконно срубленную древесину реализовывали по цене 500 долларов США за кубический метр. Срубленную древесину хранили на складах в Ровно, там также изъяли и транспорт, которым перевозили деревья.

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Сейчас организатору и еще двум соучастникам преступления сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 246 (незаконная рубка деревьев в лесах, защитных и других лесных насаждениях, перевозка, хранение, сбыт незаконно срубленных деревьев, повлекшие тяжкие последствия, совершенное организованной группой), другим пяти – по ч. 2 ст. 246 (незаконная рубка деревьев в лесах, защитных и других лесных насаждениях, перевозка, хранение, сбыт незаконно срубленных деревьев, причинившие существенный вред, совершенные повторно по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

Ранее в Днепропетровской области задержали "черных лесорубов", которые почти полностью уничтожили лесополосу из дубов и лип.

Также в Донецкой области "черные лесорубы" пытались вывезти три тонны дуба.

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