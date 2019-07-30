Под Харьковом копы поймали "черных лесорубов"

Под Харьковом правоохранители разоблачили и задержали троих мужчин, которые занимались незаконной вырубкой леса.
Как сообщили в пресс-службе полиции, злоумышленников копы задержали непосредственно на месте происшествия – в лесополосе в поселке Безлюдовка. Разрешения на вырубку леса у мужчин не было.
"По данному факту на правонарушителей был составлен административный протокол по ст. 65 (незаконная порубка, повреждение и уничтожение лесных культур и молодняка) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Санкция статьи влечет за собой наложение штрафа", – рассказали в полиции.
Напомним, не так давно в Харькове сгорел гараж директора лесхоза, который боролся с "черными лесорубами"
Также мы писали об ужесточении наказания за контрабанду леса. Верховная Рада одобрила законопроект, авторы которое предполагают, что серьезные тюремные сроки остановят контрабандистов.
Между тем, по данным Госслужбы статистики, за 10 лет в Украине было вырублено более четырех миллионов гектаров леса. Еще десять лет назад их было на четверть больше.
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