Мужчины «работали» в лесополосе в Безлюдовке

Фото: ГУНП в Харьковской области

Под Харьковом копы поймали "черных лесорубов" https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B1%D1%8B,%20%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B1%D1%8B,%20%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2 2019-07-30T09:40:00+03:00 Харьков Мужчины «работали» в лесополосе в Безлюдовке

Под Харьковом правоохранители разоблачили и задержали троих мужчин, которые занимались незаконной вырубкой леса.

Как сообщили в пресс-службе полиции, злоумышленников копы задержали непосредственно на месте происшествия – в лесополосе в поселке Безлюдовка. Разрешения на вырубку леса у мужчин не было.

Фото: ГУНП в Харьковской области

"По данному факту на правонарушителей был составлен административный протокол по ст. 65 (незаконная порубка, повреждение и уничтожение лесных культур и молодняка) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Санкция статьи влечет за собой наложение штрафа", – рассказали в полиции.

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Напомним, не так давно в Харькове сгорел гараж директора лесхоза, который боролся с "черными лесорубами"

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Также мы писали об ужесточении наказания за контрабанду леса. Верховная Рада одобрила законопроект, авторы которое предполагают, что серьезные тюремные сроки остановят контрабандистов.

​Между тем, по данным Госслужбы статистики, за 10 лет в Украине было вырублено более четырех миллионов гектаров леса. Еще десять лет назад их было на четверть больше.

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