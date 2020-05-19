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В Киеве поймали грабителя, напавшего на курьера

19 мая, 15:20

Мила Князьская-Ханова

На сотрудника службы доставки напали два злоумышленника

В Киеве патрульные задержали гражданина, который, вероятно, причастен ограблению курьера, сообщили в Патрульной полиции столицы.

Так, 18 мая около 22 часов, на службу 102 позвонил курьер одной из служб доставки и сообщил, что у него отобрали сумку для перевозки заказов. По словам потерпевшего, пока один человек его бил, второй отобрал сумку. После ограбления оба скрылись в неизвестном направлении.

Заявитель предоставил патрульным детальное описание одежды и внешнего вида нападавших. Во время отработки территории Дарницкого района, инспекторы заметили мужчину, похожего по описанию. Общаясь с патрульными, последний вел себя агрессивно и матерился. Пострадавший узнал своего обидчика. Полицейские задержали гражданина.

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Сейчас следователями устанавливается причастность второго гражданина к этому событию.

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Напомним, ранее в Киеве трое мужчин отобрали у курьера пиццу, потому что "бесплатная вкуснее", а потом делали вид, что его не знают.

А в начале года на курьера Glovo произошло нападение, в результате которого он погиб. Напомним,ЧП произошло 24 января. Вечером, в заброшенном здании, возле ТРЦ "Гулливер", был обнаружен молодой человек. Его нашли еще живым, но босым, рядом лежали его вещи. На место вызвали скорую, врачи пытались реанимировать его, но, к сожалению, парень погиб.

Ранее сообщалось, что в Ирпене произошло жестокое убийство молодого парня из-за несуществующей кражи 600 долларов.

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ограбления полицейские курьер пострадавший патрульные

Источник: Сегодня

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