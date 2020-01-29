В Киеве трое мужчин отобрали у курьера пиццу, потому что "бесплатная вкуснее"

Фото: патрульная полиция Киева

В Киеве трое мужчин заказали пиццу, дождались курьера, забрали заказ и выставили доставщика за дверь. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

Так, по данным копов, в 5 утра 29 января в полицию обратился курьер и рассказал, что привез заказ на улицу Алматинскую, но мужчины забрали товар и не рассчитались.

"По словам заявителя, из квартиры вышли трое мужчин, один из которых унес заказ и мгновенно закрыл входную дверь. Заплатить же деньги за пиццу граждане отказались. На месте вызова заявитель указал на квартиру, в которую был осуществлен заказ. Лица, которые находились в помещении, отрицали тот факт, что делали заказ, и утверждали, что курьера видят впервые", – говорится в сообщении.

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При этом копы зашли в квартиру, где "обнаружили остатки заказа" и коробки с фирменными логотипами. При этом мужчины отказались объяснять инцидент.

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Отмечается, что на место вызвали следственно-оперативную группу для дальнейшего выяснения обстоятельств.

Напомним, что в Киеве оперативники задержали молодого человека, который напал на курьера и отобрал у него пиццу.

Ранее сообщалось, что в Ирпене произошло жестокое убийство молодого парня из-за несуществующей кражи 600 долларов.

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