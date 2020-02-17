В Киеве поймали грабителя, отнявшего у мужчины 30 тысяч долларов

/ Фото: Сегодня

Шевченковский суд столицы взял под стражу одного из подозреваемых в грабеже 30 тыс. долларов США, сообщает прокуратура Киева.

Подозреваемый 12 февраля, действуя в группе лиц, разместил объявления о покупке иностранной валюты по выгодному курсу. В этот же день по указанному объявлению обратился потерпевший и договорился о встрече с целью продажи 30 тыс. долларов США.

Когда потерпевший прибыл на место встречи, которая состоялась на улице Саксаганского, подозреваемый предложил ему сесть на заднее сиденье автомобиля. Сразу после этого мужчина заблокировал двери автомобиля таким образом, чтобы их невозможно было открыть изнутри, якобы для обмена денежных средств. Дождавшись, когда потерпевший достал денежные средства для обмена, подозреваемый выхватил из рук потерпевшего крупную сумму, выскочил из автомобиля и побежал в направлении ул. Льва Толстого.

Реклама

Правоохранители установили личность грабителя и задержали его. Действия квалифицированы по ч. 5 ст. 186 Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются.

В тренде Убийство хирурга в центре Киева: подозреваемого задержали в аэропорту Одессы

Ранее столичные оперативники задержали жителя Киевской области, который отнял у мужчины 10 тысяч долларов. Инцидент произошел на улице Ивана Миколайчука на столичных Березняках. Злоумышленник разместил в интернете объявление об обмене валюты по выгодному курсу. Его увидел 41-летний киевлянин, который решил воспользоваться услугой.

Напомним, Нацбанк предусмотрел при осуществлении валютно-обменных операций создание электронных расчетных документов, по форме и содержанию аналогичных бумажным. Кроме того, регулятор отменил необходимость проставлять на расчетных документах РРО подпись кассира и клиента, оттиск штампа.

Ранее новости "Сегодня" писали о распространенных схемах мошенников, связанных с обменом валюты.

Видео: Сегодня

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама