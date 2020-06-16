В Киеве поймали мужчину, который под видом копа грабил пенсионеров

В Киеве оперативники задержали мужчину, которого подозревают в совершении серии преступлений против пожилых людей. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка Национальной полиции.

Так, с начала этого года в Дарницкое управление полиции обратились несколько жителей столицы и сообщили, что мужчина под видом полицейского проникал в их жилища и похищал или силой отнимал деньги и драгоценности.

Подозреваемого задержали. Им оказался ранее неоднократно судимый за кражи и ограбления 35-летний житель Киевской области. На данный момент доказана его причастность к ограблению и двум кражам. Он выискивал жилье одиноких пожилых людей и под видом сотрудника полиции заходил в дом.

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/ Фото: ГУ Нацполиции в Киеве

"Например, в столичных Бортничах он представился участковым офицером полиции и сообщил 76-летний пенсионерке, что якобы для проверки жалобы необходимо представить все ее сбережения. Ничего не подозревая, женщина вынесла 10 000 гривен, которые злоумышленник выхватил из рук и убежал. В других двух случаях мужчина отвлекал владельцев жилья и похитил у стариков золотые украшения и личные вещи", – говорится в сообщении.

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Сейчас следователи сообщили задержанному о подозрении в совершении правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 162 (Нарушение неприкосновенности жилища), ч. 3 ст. 185 (Кража), ч. 3 ст. 186 (Грабеж) Уголовного кодекса Украины. На время досудебного расследования суд избрал фигуранту меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 42 000 гривен.

Подозреваемого проверяют на причастность к другим аналогичным преступлениям. Мужчине грозит до восьми лет лишения свободы.

Напомним, что в Киеве мошенник выманил у девятилетнего ребенка около 700 тысяч гривен якобы на спасение мамы, "попавшей в больницу".

Ранее столичная полиция обратилась к гражданам за помощью в поимке злоумышленников, которые подозреваются в совершении серии разбойных нападений на ювелирные магазины в течение 2018-2019 годов. Один из разыскиваемых ранее попадал на видео камер видеонаблюдения при неудачном ограблении ювелирного магазина в столице.

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