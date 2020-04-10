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В Киеве поймали насильника, напавшего на двух женщин

10 апреля, 16:51

Мила Князьская-Ханова

Мужчина домогался к женщинам на проспекте Академика Глушкова

Следователи столичной полиции завершили досудебное расследование в отношении молодого человека, который совершил сексуальное насилие в отношении двух женщин, сообщает полиция Киева.

Так, в марте текущего года к правоохранителям поступило два заявления от женщин о том, что на улице Академика Глушкова к ним с сексуальными домогательствами подбегал неизвестный молодой человек, а когда женщины начинали сопротивляться, он убегал. Пострадавшие предоставили приметы фигуранта, по которым во время отработки территории района сотрудники отдела криминальной полиции задержали его.

"Им оказался житель Киевской области, 1995 года рождения, который ранее привлекался к уголовной ответственности за угон автомобиля. Следователи сообщили ему о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных частями первой и второй статьи 153 (Сексуальное насилие) Уголовного кодекса Украины", – сообщил начальник Голосеевского управления полиции Владислава Ищенко.

Досудебное расследование пока завершено. Голосеевский районный суд определит злоумышленнику наказание. Ему грозит до семи лет заключения.

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Как сообщалось, насильник-рецидивист, который нападал на женщин в Сырецком парке, приговорен к 10 годам лишения свободы. Серию разбойных нападений на женщин, соединенных с сексуальным насилием, совершил 47-летний мужчина. Он подстерегал женщин в лесопарковой зоне парка "Сырецкий гай" и совершал нападения с целью грабежа и насильственного удовлетворения половой страсти неестественным способом. Ранее преступник был неоднократно судимым за корыстные преступления.

Также мы сообщали о том, как столичная полиция передала в суд обвинительный акт в отношении мужчины, который подозревается в изнасиловании женщины в парке на улице Андрея Малышко в Киеве. Инцидент произошел в начале сентября. Изнасиловании женщины произошло на глазах ее 14-летней дочери. Подробнее о происшествии смотрите в сюжете:

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Источник: Сегодня

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