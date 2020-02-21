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Насильника из Сырецкого парка посадили на 10 лет

21 февраля, 21:48

Рецидивист изнасиловал и ограбил шесть женщин

Насильник-рецидивист, который нападал на женщин в Сырецком парке, приговорен к 10 годам лишения свободы, сообщает прокуратура Киева

Серию разбойных нападений на женщин, соединенных с сексуальным насилием, совершил 47-летний мужчина. Он подстерегал женщин в лесопарковой зоне парка "Сырецкий гай" и совершал нападения с целью грабежа и насильственного удовлетворения половой страсти неестественным способом. Ранее преступник был неоднократно судимым за корыстные преступления.

По данным следствия, в течение октября 2017 – июль 2018 жертвами преступлений стали 6 женщин.

Приговором Подольского районного суда обвиняемый признан виновным по ч. 2 ст. 187 и ч. 2 ст. 153 УК Украины и осужден к максимальному наказанию, предусмотренного инкриминируемым статьям Уголовного кодекса Украины, а именно – к 10 годам лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего ему имущества.

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До вступления приговора в законную силу обвиняемый находится под стражей.

Напомним, ранее в Киеве правоохранители задержали мужчину, который подозревается в изнасиловании своей 12-летней падчерицы.

Кроме того, в Киеве арестовали 60-летнего мужчину, который подозревается в изнасиловании 18-летней девушки. Ему сообщено о подозрении, а суд отправил его под стражу на 60 суток. За совершенное злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы.

Также мы сообщали о том, как столичная полиция передала в суд обвинительный акт в отношении мужчины, который подозревается в изнасиловании женщины в парке на улице Андрея Малышко в Киеве.

Инцидент произошел в начале сентября. Изнасиловании женщины произошло на глазах ее 14-летней дочери.

Подробнее о происшествии смотрите в сюжете:

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Киев суд грабитель насильник Сырецкий гай

Источник: Сегодня

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