В Киеве поймали насильника, напавшего на женщину в парке

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Столичные следователи направили в суд обвинительный акт в отношении мужчины, который изнасиловал женщину в столичном парке, сообщает полиция Киева.

Преступление произошло осенью 2019-го в Днепровском районе города Киева. Тогда в полицию с заявлением об изнасиловании в столичном парке обратилась киевлянка. При общении с работниками полиции потерпевшая и очевидцы происшествия оказали детальное описание обидчика.

Правоохранители установили местонахождение злоумышленника и задержали его.

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"В настоящее время следователи Днепровского управления полиции завершили досудебное расследование по данному факту и материалы уголовного производства вместе с обвинительным актом направили в суд", – сообщила следователь Днепровского управления полиции Алена Голенко.

Фигуранту – 30-летнему уроженцу Запорожской области, – инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 152 (Изнасилование) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до семи лет лишения свободы. До приговора суда обвиняемый будет находиться под круглосуточным домашним арестом.

Ранее мы сообщали, что в Харьковской области мужчина жестоко отомстил обидчику своей жены – человеку, который изнасиловал супругу.

В связи с тем, что изнасилования случаются весьма часто, новости "Сегодня" выяснили, как защититься от насильника на улице. Для спасения жизни пригодится все, что есть под рукой: ключи, лак для волос и даже дезодорант, чтобы распылить нападающему в глаза.

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