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В Киеве поймали очередного "минера" железнодорожного вокзала

Сегодня, 14:31

По словам 28-летнего киевлянина, он просто "пошутил"

/ Фото: Юрий Кузнецов, Сегодня

В столице поймали очередного "минера" железнодорожного вокзала. Ему сообщено о подозрении, сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

"Так, 10.08.2019 мужчина позвонил на телефон спецлинии "102" и предоставил ложное сообщение о минировании железнодорожного вокзала в столице по адресу Вокзальная, 1. Правоохранители и пиротехники, которые выезжали на место происшествия, никаких взрывных устройств или взрывоопасных веществ не нашли. В ходе отработки информации о взрыве правоохранители эвакуировали 2300 пассажиров и 100 человек персонала", – говорится в сообщении.

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В итоге личность "минера" установили и его задержали. По его словам, он так "пошутил".

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Правонарушителю сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 259 УК Украины. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Ранее киевские оперативники задержали псевдоминера гипермаркета на улице Здолбуновской. Кроме того, столичная прокуратура настаивает на принудительном лечении мужчины, который "заминировал" религиозные учреждения в Киеве.

Также сообщалось, что в здании ЦИК искали взрывчатку.

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Киев вокзал минирование

Источник: Сегодня

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