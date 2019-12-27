На Херсонщине задержан российский "вор в законе": что о нем известно

/ Фото: Нацполиция

В Новой Каховке Херсонской области задержан российский "вор в законе", который находится в международном розыске. Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Херсонской области.

"Сотрудники управления уголовного розыска областного главка полиции совместно с бойцами роты полиции особого назначения задержали 54-летнего мужчину, который находится в межгосударственном розыске. Также установлено, что задержанный является "вором в законе", – рассказали правоохранители.

По словам начальника полиции Херсонщины Александра Прокудина, оперативники получили информацию, что на территории г. Новая Каховка скрывается человек, который объявлен в межгосударственный розыск. Вечером 26 декабря полицейские задержали его в одном из развлекательных заведений города. Им оказался 54-летний гражданин России.

"Мужчина ранее судим, в 1997 году в Москве он получил статус "вора в законе". В настоящее время задержанный имеет запрет на въезд в Украину до января 2022 года", – сообщили в полиции.

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Сейчас устанавливается, каким путем и с какой целью разыскиваемый попал на территорию Херсонской области. Также областным управлением миграционной службы в суд направлено ходатайство для решения вопроса о помещении задержанного в пункт временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства с последующей передачей стране-инициатору розыска.

Как сообщал сайт "Сегодня", в Киевской области правоохранители задержали мужчину, известного в криминальных кругах по кличке "Лощ", который разыскивался в течение двух лет за хулиганство и в розыске "крышевал" игорный бизнес.

Также недавно в городе Лисичанске Луганской области полицейские задержали доверенное лицо российского криминального авторитета Гули Бакинского.

А ранее из Украины снова депортировали вора в законе, 41-летнего уроженца Грузии, который прибыл управлять преступными группами угонщиков.

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