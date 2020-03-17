Все для борьбы с коронавирусом: какие решения приняла Верховная Рада

Верховная Рада Украины на внеочередном пленарном заседании во вторник, 17 марта, утвердила пакет мер по борьбе с эпидемией коронавируса. Законы вступят в силу, когда их подпишет президент Владимир Зеленский. Что изменится для граждан Украины, разбирался сайт "Сегодня".

Ключевой документ, принятый депутатами, – закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)".

Ввоз лекарств и медоборудования

Закон облегчает закупку лекарств и медоборудования, в том числе за рубежом. Предполагая, в частности:

Упрощение процедуры закупки товаров, работ и услуг, необходимых для борьбы с эпидемией на упрощенных условиях (без применения процедур публичных закупок). Законом предполагается 100%-ная предоплата за такие товары, работы и услуги;

Освобождение от ввозной пошлины и НДС лекарств и медоборудования, предназначенного для борьбы с эпидемией.

Почему это важно: Эти меры необходимы, чтобы как можно быстрее, без бюрократической волокиты обеспечить поступление в Украину и в медучреждения нашей страны лекарств, препаратов (например, тестов), медицинского оборудования (например, аппаратов искусственной вентиляции легких и др.), которые понадобятся для борьбы с вирусом.

Обеспечение безопасности граждан

Второе направление, затронутое законом – обеспечение возможности гражданам работать, не подвергая свои жизни опасности:

работодатель может поручить работнику выполнять задания на дому . Норма касается также госслужащих и служащих местного самоуправления. В отпуска граждан можно отправить лишь с их согласия;

. Норма касается также госслужащих и служащих местного самоуправления. В отпуска граждан можно отправить лишь с их согласия; собственники предприятий, учреждений и т.д. могут сменить режим работы. При этом проинформировав об этом население;

сроки предоставления админуслуг (если таковые предусмотрены законодательством) на время карантина приостанавливаются. К примеру, если закон обязывает госучреждение предоставить вам какую-то справку в течение нескольких дней, срок карантина в эти дни не входит. Отсчет продолжится лишь после отмены карантина.

государственные контролирующие органы прекращают плановые проверки бизнеса на предмет ведения хоздеятельности. Однако проверки на предмет соблюдения санитарных норм, надо полагать, станут лишь строже (о чем ниже).

Зачем это нужно: работодатели получают возможность на законных основаниях обеспечить работу своего предприятия удаленно, если это, конечно, возможно. Регулируются взаимоотношения между сотрудниками и работодателем.

Социальные меры

Утвержденный закон предполагает реализацию целого ряда мер, направленных на социальную защиту граждан.

На период действия карантина запрещается снимать временно перемещенных лиц с учета из-за их отсутствия более двух месяцев по месту жительства. А также контролировать выплаты им соцпособий по месту жительства;

На период карантина и 30 дней после него запрещается зачислять пеню и штрафы за неоплаченные коммунальные услуги, приостанавливать предоставление таких услуг из-за неоплаты, выселять граждан из их жилья по решению суда за неуплату жилкомуслуг (даже если такое решение суда принято);

Кабмин обязан обеспечить контроль за ценами на лекарственные средства, товары медицинского назначения и социально значимые товары;

В течение недели правительство обязано установить доплаты медработникам в размере до 200% зарплаты;

В течение недели правительство должно установить доплаты к зарплате также отдельным категориям работников, которые обеспечивают жизнедеятельность населения;

Кабмин в течение двух дней после вступления закона в силу должен разработать и утвердить меры в рамках своей компетенции, а также подать на рассмотрение парламента законопроект, которым регулируется вопрос субсидий населению. Как предполагается, документ должен предусматривать, что субсидия в последующий период будет предоставлена всем без исключения хозяйствам, получающим ее в текущий период. Обращаться с заявлением не нужно. Также предполагается, что число получателей субсидий будет расширено. Кроме того, в правительственном проекте должна содержаться норма, разрешающая приостановку на период карантина основных выплат по ипотеке.

Зачем это нужно: меры призваны одновременно поддержать граждан в период сложной жизненной ситуации. А также обеспечить их защиту в период карантина. Утверждение надбавок медработникам целиком оправдано: именно им в эти тяжелые дни придется взвалить на себя основную тяжесть по защите граждан, а также рисковать собственным здоровьем, леча больных коронавирусом пациентов.

Ужесточение наказания

Президент и правительство призвали граждан Украины к сознательности, поскольку лишь совместными усилиями государства и граждан возможно предотвращение самых негативных сценариев эпидемии. Однако позаботилось государство и об усилении ответственности для тех, кто будет подвергать жизни людей опасности.

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Кодекс Украины об админнарушениях дополняется статьей 443 – "Нарушение правил карантина людей". Согласно этой статье, нарушение правил карантина гражданами карается штрафом до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов, должностными лицами – до десяти тысяч.

Изменена статья 325 Уголовного кодекса Украины – "Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений". За нарушение установленных законодательством правил и норм, установленных с целью предупреждения эпидемических и других инфекционных заболеваний, грозит до трех лет лишения свободы – если нарушение могло повлечь распространение заболевания. Если же в результате нарушения погибли люди, нарушителю грозит до восьми лет заключения.

Зачем это нужно: жесткое наказание призвано предотвратить легкомыслие, преступную халатность или преступный умысел граждан и максимально обезопасить население от распространения вируса.

Отметим, что утвержденный закон обязывает Кабмин подготовить и внести на рассмотрение Верховной Рады Украины комплексный законопроект по экономической и социальной защите населения на время карантина, "в том числе с использованием мер воздействия административного и уголовно-правового характера".

Что еще принял парламент

Помимо "основного" закона, нормы которого перечислены выше, Верховная Рада утвердила несколько других законопроектов. Так, приняты изменения в ряд законодательных актов, направленных на повышение доступности лекарственных средств, медизделий и пр. Речь о лекарствах, закупаемых уполномоченным Кабмином юрлилицом. Проект был подан в парламент еще в декабре прошлого года, принят в первом чтении в средине января. Сегодня документ утвержден окончательно.

Название еще одного закона, принятого парламентом, – "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно повышения доступности лекарственных средств, медицинских изделий и других товаров, которые закупаются за средства государственного бюджета, и создание условий для закупок в сфере здравоохранения за средства государственного бюджета" – говорит само за себя.

Наконец, Верховная Рада поддержала проект закона по поддержке налогоплательщиков на период осуществления мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19). Закон предусматривает, в частности:

штрафные санкции за нарушение налогового законодательства, совершенные в период с 1 марта по 30 апреля 2020 года, применяться не будут;

с 18 марта по 18 мая 2020 года действует мораторий на фактические проверки предприятий;

срок подачи годовой декларации об имущественном состоянии и доходах продлевается до 1 июля 2020 года;

с 1 марта года по 30 апреля не начисляется и не уплачивается плата за землю. Также не облагается в этот период налогом на недвижимое имущество недвижимость, находящаяся в собственности физических и юридических лиц.

Зачем это нужно: данные меры призваны снизить нагрузку на бизнес в условиях вызванной карантином смены экономических реалий.

Как рассказал в комментарии сайту "Сегодня" народный депутат Александр Качура (фракция "Слуга народа"), решение по проектам, которые обязано будет разработать правительство, парламент примет на внеочередном заседании.

"Мы договорились, что, как только эти проекты поступают к нам, мы в течение 24 часов собираемся, проводим заседание и утверждаем их", – отметил народный депутат. Реклама

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