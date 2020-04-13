В Киеве пожарные спасли из огня маленького ежика (фото)

В Киеве спасатели выручили из беды маленького ежика, который оказался в центре пожара на открытой местности. Малыша, который пытался спастись из огня, заметили во время тушения пламени на Дамбовой улице, рассказали в ГСЧС столицы.

"Вы только посмотрите в глаза этого маленького, испуганного ежика, которого сегодня спасли наши пожарные. Он изо всех сил бежал, пытаясь спастись от сокрушительного пожара. Сегодня ему повезло, и спасатели, которые работали на ликвидации пожара травяного настила, нашли его и спасли. Малыш был настолько испуган, что когда его отпустили – изо всех сил поспешил прочь от того кошмара, который ему пришлось пережить", – рассказали в ГСЧС Киева.

В ведомстве отмечают, что в пожарах, которые происходят в экосистемах, животные нередко не могут найти путь к спасению и не имеют шансов выжить.

"Посмотрите и задумайтесь! Что может сделать это существо против огненного петуха? А мы можем! И в первую очередь, это прекратить поджоги, следить за собственными действиями и перестать быть безответственными. От сознания наших действий зависят тысячи жизней этих детей. И хотя они живут в дикой природе, они зависят от нас", – призывают спасатели.

Напомним, пожары в Зоне отчуждения уничтожают естественную среду обитания уникальных лошадей Пржевальского, которых насчитывается в Чернобыльской зоне около 110. Убытки от пожара в зоне отчуждения ЧАЭС уже оцениваются в десятки миллионов гривен.

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