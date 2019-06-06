В Харькове разоблачили "черных риелторов": появились фото и видео

На сделках с недвижимостью злоумышленники заработали более пяти миллионов гривен

В Харькове раскрыли схему, благодаря которой злоумышленники наживались на чужой недвижимости: подбирая квартиры умерших владельцев, дельцы подделывали доверенности на распоряжение имуществом и договоры купли-продажи от их имени, а затем нанимали за деньги людей, которые изображали из себя владельцев квартир, продавая таким образом жилье.

Полицейские установили десять подобных случаев, в результате которых посредники заработали свыше пяти миллионов гривен.

Как рассказали в пресс-службе областного управления Нацполиции, схему организовал ранее судимый харьковчанин, который привлек к деятельности еще троих мужчин 35-40 лет. Аферы они проворачивали с 2016-го по 2019-й, при этом предварительно договариваясь с частными нотариусами городского нотариального округа и госрегистраторами.









У лже-риелторов изъяли поддельные документы, паспорта умерших, носители информации и деньги. По статье о мошенничестве им грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Сейчас в полиции решают вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее мы писали о том, что мошенники придумали новую схему обмана с арендой жилья.





Напомним, ранее сообщалось, что в Украине выводят аренду жилья из тени. Как заявил вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко, сейчас идет разработка законопроекта об институте арендного жилья. Еще в августе 2018 года в Минрегионе сообщали, что законопроект об аренде жилья разрабатывается давно, но существующий вариант "не охватывает всех проблем, которые волнуют людей и на решение которых должен быть направлен новый документ".

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