В Киеве Prius полицейских попал в серьезное ДТП: появились фото и видео

КамАЗ влетел в фуру во время оформления другого ДТП

В Киеве на Столичном шоссе во время оформления ДТП произошла другая авария. КамАЗ на скорости влетел в фуру, которая врезалась в Prius патрульных. Об этом сообщает "Информатор".

Как выяснилось, на момент аварии копы оформляли первое ДТП с участием фуры и Chevrolet. Вторая авария произошла около 22:30. Фура стояла на Столичном шоссе по направлению в сторону Южного моста. Автомобиль патрульных находился перед ней. Внезапно на скорости в фуру влетел КамАЗ. Из-за удара кабину грузовика приплюснуло, водителя зажало.

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Пострадавшего водителя из кабины доставали спасатели. Мужчина выжил, его госпитализировали. На месте работали патрульные, медики, сотрудники ГСЧС и следственно-оперативная группа. Все детали ДТП устанавливаются.

Ранее мы сообщали, что за девять месяцев 2019 года в Украине произошло 114 769 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 2369 человек.

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Добавим, что сайт "Сегодня" рассказывал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

Мы писали, что самой распространенной причиной аварий с пострадавшими у нас в стране является превышение безопасной скорости. На втором месте – нарушение правил маневрирования, на третьем – нарушение правил проезда перекрестков, на четвертом – несоблюдение дистанции, на пятом – управление авто в пьяном виде. Глава МВД Арсен Аваков уже заявил о возможном новом повышении штрафов за нарушения ПДД.

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