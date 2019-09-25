В Киеве произошел еще один смертельный пожар

Архивное фото / Фото: ГСЧС

В Киеве в среду, 25 сентября, произошел пожар в жилом доме на улице Бальзака, 55, во время тушения которого было обнаружено тело мужчины. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в столице.

Сообщение о пожаре поступило спасателям в 11:04.

"Прибыв к месту происшествия, пожарные установили, что пожар возник в коридоре в одной из двухкомнатных квартир на 12-м этаже 14-этажного жилого дома. Не теряя времени, спасатели сразу же приступили к тушению пожара. Во время тушения в квартире обнаружено тело мужчины 1946 года рождения", – говорится в сообщении.

В 11:36 бойцы локализовали пожар на площади 20 кв. м, а в 12:03 – ликвидировали.

В результате пожара огнем повреждены мебель, личные вещи, закопчены стены и потолок квартиры. На месте происшествия было задействовано пять единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 20 человек личного состава.

На данный момент причина возникновения пожара устанавливается.

Ранее произошел пожар в квартире пятиэтажного дома на улице Ереванской, 24, в результате которого погибла женщина.

Новости "Сегодня" сообщали, что Киев и область охватили массовые крупные пожары. Так, возгорания происходили в экосистемах, на свалках мусора и в жилых домах. Также вспыхнул пожар и в Чернобыльской зоне. Согласно информации Главного управления Национальной полиции Киевской области, в поджоге в Чернобыльской зоне подозревается женщина – жительница с. Старые Соколы Иванковского района. Как уточнили в полиции, женщина подожгла траву с целью отомстить бывшим работодателям, которые якобы не выплатили ей деньги. Пожар быстро перекинулся на лес, а после – перешел на Чернобыльскую зону.

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