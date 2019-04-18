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В Киеве произошло ДТП с троллейбусом и Porsche

Сегодня, 19:07

Водитель троллейбуса выехал на тротуар, где разрушил ограждение

Фото: УНИАН
Фото: УНИАН.

В Киеве на перекрестке улиц Коперника и Сечевых стрельцов произошло ДТП с участием троллейбуса и легкового автомобиля Porsche. 

Троллейбус маршрута №19 возле кинотеатра "Киевская Русь" выехал на тротуар, разрушив ограду, и остановился в 2,5 метра от подземного перехода на перекрестке Коперника и Сечевых стрельцов в направлении центра. На месте происшествия работают полицейские.

Водитель троллейбуса, вероятно, избегая столкновения с легковым авто, выехал за пределы проезжей части на тротуар, разрушив металлическое ограждение. Рядом стоит автомобиль с поврежденным правым боком, в частности, дверями. У троллейбуса разбита левая фара и поврежден бампер, что свидетельствует о том, что столкновение двух транспортных средств избежать не удалось.

Фото: УНИАН

Вероятно, что ДТП обошлось без пострадавших, поскольку на месте нет "скорой помощи" или травмированных. Водители ссорятся между собой, полицейские фиксируют обстоятельства аварии.

Напомним, в Киеве троллейбус сбил мужчину. Мужчина переходил дорогу не на пешеходном переходе. ДТП произошло на улице Данила Щербакивского (бывшая Щербакова) на Нивках. Пострадавшего забрала скорая.

Ранее мы сообщали, что на улице Чорновила в Шевченковском районе столицы 22 ноября произошло ДТП, в результате которого с проезжей части слетел троллейбус. Отмечается, что водитель троллейбуса, избегая столкновения с частным автомобилем, оторвался от контактной сети токоприемниками и съехал с проезжей части.

А в Черновцах на ходу загорелся троллейбус. В транспортном средстве на момент возгорания находились около 20 человек.

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Тег ДТП, водитель, троллейбус, Porsche, ограждение, тротуар

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Источник:

УНИАН

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