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В Чехии столкнулись троллейбус и трамвай: десятки человек пострадали

Сегодня, 16:55

Причиной аварии может быть женщина с коляской, которая переходила дорогу на красный свет перед троллейбусом

Фото: twitter.com/Tlachova_CT
Фото: twitter.com/Tlachova_CT.
В Чехии столкнулись троллейбус и трамвай: десятки человек пострадали //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/218/523/5ca218523f98a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/218/523/5ca218523f98a.jpg Евросоюз Причиной аварии может быть женщина с коляской, которая переходила дорогу на красный свет перед троллейбусом

Десятки человек человек пострадали в результате ДТП с участием общественного транспорта на юго-востоке Чехии.

Как сообщил представитель национальной службы спасателей и пожарных Ярослав Мирошка, 1 апреля в центре чешского Брно столкнулись трамвай и троллейбус, после чего не менее 40 человек получили ранения различной степени тяжести.

Полиция занимается расследованием причин аварии. По одной из версий, водитель троллейбуса не успел затормозить, когда на перекресток выехал трамвай, после чего они столкнулись. Кроме того, виновницей происшествия может быть женщина с коляской, чтобы избежать столкновения с которой водитель троллейбуса и вывернул руль.

Напомним, минувшей осенью в Чехии в 100 км от границы случилось ДТП, в результате которого погибли четыре украинских гражданина - в лобовое стекло автобуса, в котором они ехали, влетела колесная ось внезапно перевернувшегося трактора.

Кроме того, сообщалось о ДТП, которое произошло летом между чешскими городами Прага и Розвадов, где попал в аварию микроавтобус с восемью гражданами Молдовы, которые получили травмы различной степени тяжести.

Мы также писали о трагедии в Боливии, где автобус с любительской футбольной командой упал в пропасть, а результате чего 13 человек погибли и более 20 получили травмы.

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Тег автобус, ДТП, Чехия, троллейбус, дорожное происшествие

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Источник:

ТАСС

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