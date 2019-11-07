В Киеве произошло двойное ДТП: появились фото и видео

Один из автомобилей от удара перевернулся

В Киеве на улице Елены Телиги во время оформления ДТП двух легковушек в них влетел еще один автомобиль.

Как сообщает "Информатор", аварии произошли поздно вечером 6 ноября. Пока водители ВАЗ-2111 и Mitsubishi Lancer оформляли дистанционное ДТП, в них на полном ходу влетела Skoda. Удар пришелся в правую часть ВАЗ, и легковушка перевернулась на бок. Водитель Skoda сначала попытался скрыться, но уехать далеко он не смог, так как у автомобиля оторвало переднее колесо. Тогда он вышел из салона и сбежал.

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В результате ДТП никто серьезных травм не получил. Обстоятельства аварии и местонахождение водителя Skoda устанавливает полиция.

Ранее мы сообщали, что за девять месяцев 2019 года в Украине произошло 114 769 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 2369 человек.

Добавим, что сайт "Сегодня" рассказывал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

Мы писали, что самой распространенной причиной аварий с пострадавшими у нас в стране является превышение безопасной скорости. На втором месте – нарушение правил маневрирования, на третьем – нарушение правил проезда перекрестков, на четвертом – несоблюдение дистанции, на пятом – управление авто в пьяном виде. Глава МВД Арсен Аваков уже заявил о возможном новом повышении штрафов за нарушения ПДД.

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