В понедельник вечером, 27 апреля, на Чоколовском бульваре в Киеве произошло масштабное ДТП с участием шести автомобилей.
Об этом сообщает "Киев оперативный" на своей страничке в Facebook.
"Около 21:10 на Чоколовском бульваре произошла настоящая автомобильная бойня", – говорится в сообщении.
Как рассказал мотоциклист, который ехал сзади, водитель автомобиля Skoda на скорости въехал в автомобиль Hyundai, от чего Skoda отбросило в сторону Volkswagen. Уже после этого автомобили Skoda и Volkswagen отбросило в припаркованные машины.
Среди пострадавших только водитель Skoda, которого пришлось вырезать из его автомобиля. После этого мужчину срочно госпитализировали.
На месте происшествия образовался затор. Причины аварии будут выяснять правоохранители.
Ранее из-за непогоды на автодороге М-07 Киев – Ковель – Ягодин (55-й километр подъезда в Киев) произошло серьезное ДТП с участием шести автомобилей (четыре грузовых и два легковых), есть погибшие и травмированные.
Напомним, в Киевской области, возле Борисполя, на Кольцевой дороге столкнулись грузовик и легковой автомобиль – в результате дорожно-транспортного происшествия погибли три человека.
Кроме того, в Киеве недалеко от метро "Ипподром" столкнулись два автомобиля Renault.
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