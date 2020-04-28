Среди пострадавших только водитель Skoda, которого пришлось вырезать из его автомобиля

В понедельник вечером, 27 апреля, на Чоколовском бульваре в Киеве произошло масштабное ДТП с участием шести автомобилей.

Об этом сообщает "Киев оперативный" на своей страничке в Facebook.

"Около 21:10 на Чоколовском бульваре произошла настоящая автомобильная бойня", – говорится в сообщении.

Реклама

Как рассказал мотоциклист, который ехал сзади, водитель автомобиля Skoda на скорости въехал в автомобиль Hyundai, от чего Skoda отбросило в сторону Volkswagen. Уже после этого автомобили Skoda и Volkswagen отбросило в припаркованные машины.

Среди пострадавших только водитель Skoda, которого пришлось вырезать из его автомобиля. После этого мужчину срочно госпитализировали.

В тренде Кличко уволил своего зама, ударившего копа

Реклама

На месте происшествия образовался затор. Причины аварии будут выяснять правоохранители.

Ранее из-за непогоды на автодороге М-07 Киев – Ковель – Ягодин (55-й километр подъезда в Киев) произошло серьезное ДТП с участием шести автомобилей (четыре грузовых и два легковых), есть погибшие и травмированные.

Напомним, в Киевской области, возле Борисполя, на Кольцевой дороге столкнулись грузовик и легковой автомобиль – в результате дорожно-транспортного происшествия погибли три человека.

Кроме того, в Киеве недалеко от метро "Ипподром" столкнулись два автомобиля Renault.

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама