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Тройное ДТП в Киеве перекрыло проезд на проспекте

6 февраля, 16:40

На проспекте Любомира Гузара образовалась серьезная пробка

Фото: патрульная полиция Киева

Фото: патрульная полиция Киева

В Киеве в среду, 6 февраля, недалеко от Национального авиационного университета на проспекте Любомира Гузара (бывший Космонавта Комарова) произошло тройное ДТП. Об этом сообщает пресс-служба патрульной службы в столице.

"Участок дороги перекрыт в связи с ДТП. Авария произошла между автомобилями Honda, Ford Kuga и Ford Transit. Детали происшествия устанавливаются. На месте работают полицейские", – говорится в сообщении.

Согласно данным Google Maps, на проспекте образовалась серьезная пробка в сторону Борщаговки.

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Ранее сообщалось, что в Киеве на Харьковской площади Skoda Octavia вылетела на перекресток, двигаясь в сторону Борисполя, и врезалась в Volkswagen.

Напомним, что на протяжении 2019 года в Украине было зафиксировано 160 675 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 3454 человека.

Добавим, что сайт "Сегодня" рассказывал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-"рекордсмены" по количеству ДТП.

Также смотрите в сюжете о том, почему украинцы не пристегиваются за рулем и как с этим собираются бороться активисты и власть:

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Киев авария ДТП Борщаговка нау

Источник: Сегодня

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