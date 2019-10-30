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В Киеве произошло тройное ДТП: появились фото и видео

30 октября, 07:34

Один из водителей был пьян

На Теремках в Киеве столкнулись три автомобиля автомобилей Volkswagen Passat, Ford Fusion и Subaru Outback. Пострадала девушка, сообщает "Информатор".

ДТП произошло около 20:00 29 октября на проспекте Академика Глушкова. Как рассказали очевидцы, водитель Volkswagen с большой скоростью ехал в сторону станции метро "Теремки". Мужчина слишком поздно заметил едущий впереди Ford и попытался резко затормозить, но влетел в легковушку. Ford отбросило на Subaru и развернуло в средней полосе.

В результате аварии пострадала девушка-пассажир Ford. Ее с травмами различной степени тяжести госпитализировали в ближайшую больницу.

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Кроме того, выяснилось, что водитель Volkswagenбыл пьян. На месте работал экипаж патрульной полиции, "скорая" и следственно-оперативная группа.

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Ранее мы сообщали, что за девять месяцев 2019 года в Украине произошло 114 769 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 2369 человек.

Добавим, что сайт "Сегодня" рассказывал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

Мы писали, что самой распространенной причиной аварий с пострадавшими у нас в стране является превышение безопасной скорости. На втором месте – нарушение правил маневрирования, на третьем – нарушение правил проезда перекрестков, на четвертом – несоблюдение дистанции, на пятом – управление авто в пьяном виде. Глава МВД Арсен Аваков уже заявил о возможном новом повышении штрафов за нарушения ПДД.

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