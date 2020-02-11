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В Киеве произошло тройное ДТП: у авто оторвало колесо

11 февраля, 05:05

Водителю Chevrolet потребовалась помощь врачей

10 февраля в Киеве на улице Полярная в ДТП попали сразу три автомобиля. На перекрестке с улицей Семьи Кульженков столкнулись Renault службы такси Bolt, Chevrolet и Peugeot.

Об этом сообщает Информатор.

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Peugeot оторвало колесо, а водителю Chevrolet потребовалась помощь врачей.

По предварительной информации, Chevrolet двигался по улице Полярной прямо. В это время по улице Семьи Кульженко ехал Peugeot и оба автомобиля жестко встретились на перекрестке. После удара Chevrolet лишился передней части и отскочил в сторону, столкнувшись с такси. Peugeot с оторванным правым передним колесом проехал около сотни метров вперед и остановился.

Причины и виновных в аварии устанавливает полиция.

Напомним, что на протяжении 2019 года в Украине было зафиксировано 160 675 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 3454 человека.

Добавим, что сайт "Сегодня" рассказывал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-"рекордсмены" по количеству ДТП.

Также смотрите в сюжете о том, почему украинцы не пристегиваются за рулем и как с этим собираются бороться активисты и власть:

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Киев авария ДТП колесо

Источник: Информатор

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