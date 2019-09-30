В Киеве пропала 12-летняя девочка

Фото: facebook.com/rozsukkidskyiv

Столичные правоохранители сообщают о розыске 12-летней Владиславы Маслакай. Как указано на странице "Розыск детей" в Facebook, девочка 29 сентября ушла из дома по проспекту Голосеевский, 74-А, и до сих пор не вернулась.

В полиции уточнили приметы пропавшей: рост 167 см, худощавое телосложение, волосы темные до плеч, глаза карие.

Была одета в синюю куртку и кроссовки фирмы Nike. При получении какой-либо информации о возможном местонахождении девочки просят сообщить по телефону 102.

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Ранее сообщалось, что в Белой Церкви из Центра социально-психологической реабилитации детей "Злагода" ушел и не вернулся 13-летний Артем Ковтуненко.

Не так давно в Фастове полиция нашла пятилетнего мальчика, который пропал во время игры.

Напомним, в Одесской области ранее произошла трагедия, потрясшая всю страну. В Ивановке пропала 11-летняя Даша Лукьяненко, а после напряженных поисков ее обнаружили в выгребной яме во дворе дома соседей со следами насильственной смерти. Сразу же был задержан проживавший там 22-летний Николай Тарасов, который признался в убийстве ребенка. Подозреваемому грозит пожизненное заключение.

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