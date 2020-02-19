В Киеве пропала 14-летняя девочка в розовой шапке

Столичная полиция сообщает о розыске 14-летней Алины Марченко, которая ушла 18 февраля из дома и до сих пор не вернулась.
Как сообщается на странице "Розыск детей" в Facebook, девочке на вид 13-14 лет, ее рост 170 см и у нее полное телосложение, русые волосы до плеч.
Она была одета в черную куртку, темные джинсы и розовую шапку.
При получении какой-либо информации о возможном местонахождении Альбины просят звонить по номеру "102".
Ранее новости "Сегодня" писали, что в столице девочки-подростки избили бездомного мужчину.
Напомним, во Львовской области полицейские города Новый Роздол почти сутки искали двух пропавших мальчиков в возрасте семи и девяти лет. Как оказалось, школьники решили съездить во Львов, не сообщив об этом родителям, и опоздали на последнюю маршрутку домой.
Также ранее в полиции озвучили ряд советов для родителей. Прежде всего нужно сообщить в полицию об исчезновении ребенка в течение первых двух часов.
Тем временем в США двое суток разыскивали двух пропавших сестричек.
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