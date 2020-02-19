В Киеве пропала 14-летняя девочка в розовой шапке

Школьница ушла из дома и не вернулась

Фото: facebook.com/rozsukkidskyiv

Столичная полиция сообщает о розыске 14-летней Алины Марченко, которая ушла 18 февраля из дома и до сих пор не вернулась.

Как сообщается на странице "Розыск детей" в Facebook, девочке на вид 13-14 лет, ее рост 170 см и у нее полное телосложение, русые волосы до плеч.

Она была одета в черную куртку, темные джинсы и розовую шапку.

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При получении какой-либо информации о возможном местонахождении Альбины просят звонить по номеру "102".

Ранее новости "Сегодня" писали, что в столице девочки-подростки избили бездомного мужчину.

Напомним, во Львовской области полицейские города Новый Роздол почти сутки искали двух пропавших мальчиков в возрасте семи и девяти лет. Как оказалось, школьники решили съездить во Львов, не сообщив об этом родителям, и опоздали на последнюю маршрутку домой.

Также ранее в полиции озвучили ряд советов для родителей. Прежде всего нужно сообщить в полицию об исчезновении ребенка в течение первых двух часов.

Тем временем в США двое суток разыскивали двух пропавших сестричек.

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