В Киеве провалился асфальт в районе Кардач: движение авто ограничено

В Киеве в пятницу, 17 апреля, в районе Кардач на улице Вадима Гетьмана провалился асфальт. Об этом сообщает пресс-служба городской государственной администрации.

Сообщается, что асфальт провалился вследствие аварии на инженерных сетях "Киевводоканала".

"Сейчас место аварии ограждено. Работники ЗАО "АК "Киевводоканал" приступают к ликвидации аварии", - говорится в сообщении.

Реклама

Работы планируется завершить к вечеру 17 апреля. После этого дорожники начнут восстанавливать асфальт.

Фото: КГГА

На улице Гетьмана ограничили движение транспорта, образовалась тянучка.

Реклама

Напомним, зимой на улице Антоновича возле станции метро "Лыбедская" произошел масштабный прорыв на теплотрассе. В итоге кипяток хлынул на проезжую часть и затопил торговый центр Ocean Plaza, в котором находились люди. Пять человек пострадали, их госпитализировали в больницу. Кроме того, в яму с кипятком под ТЦ едва не провалилась маршрутка с пассажирами.

Причиной аварии на Антоновича коммунальщики назвали изношенность сетей.

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама