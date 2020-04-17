В Киеве провалился асфальт в районе Кардач: движение авто ограничено

В Киеве в пятницу, 17 апреля, в районе Кардач на улице Вадима Гетьмана провалился асфальт. Об этом сообщает пресс-служба городской государственной администрации.
Сообщается, что асфальт провалился вследствие аварии на инженерных сетях "Киевводоканала".
"Сейчас место аварии ограждено. Работники ЗАО "АК "Киевводоканал" приступают к ликвидации аварии", - говорится в сообщении.
Работы планируется завершить к вечеру 17 апреля. После этого дорожники начнут восстанавливать асфальт.
На улице Гетьмана ограничили движение транспорта, образовалась тянучка.
Напомним, зимой на улице Антоновича возле станции метро "Лыбедская" произошел масштабный прорыв на теплотрассе. В итоге кипяток хлынул на проезжую часть и затопил торговый центр Ocean Plaza, в котором находились люди. Пять человек пострадали, их госпитализировали в больницу. Кроме того, в яму с кипятком под ТЦ едва не провалилась маршрутка с пассажирами.
Причиной аварии на Антоновича коммунальщики назвали изношенность сетей.
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