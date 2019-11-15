В Киеве пьяная компания на легковушке устроила ДТП: появились фото и видео

В Дарницком районе Киева утром 15 ноября не обошлось без происшествий – на пересечении улиц Здолбуновская и Ревуцкого столкнулись Opel и Audi. Об этом сообщает "Информатор".

Как выяснилось, около 04:00 Opel выезжал с улицы Ревуцкого на Здолбуновскую, но внезапно выехал на встречную полосу и на полном ходу влетел в Audi. Удар был настолько сильный, что запчасти машин разбросало по дороге.

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Когда на место приехали копы, из Opel буквально вывалилась компания пьяных мужчин. Никто из них так и не признался, кто был за рулем.

В результате ДТП пострадал пассажир Audi – ему потребовалась срочная помощь медиков. Мужчину доставили в больницу.

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Ранее мы сообщали, что за десять месяцев 2019 года в Украине произошло 129 815 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибло 2716 человек.

Добавим, что сайт "Сегодня" рассказывал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

Мы писали, что самой распространенной причиной аварий с пострадавшими у нас в стране является превышение безопасной скорости. На втором месте – нарушение правил маневрирования, на третьем – нарушение правил проезда перекрестков, на четвертом – несоблюдение дистанции, на пятом – управление авто в пьяном виде. Глава МВД Арсен Аваков уже заявил о возможном новом повышении штрафов за нарушения ПДД.

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