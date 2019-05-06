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В Киеве пьяная женщина напала на полицейскую

6 мая, 16:10

Дебоширку отправили под домашний арест

Фото: УНН

В Киеве женщина напала на полицейскую и ударила ее, сообщает пресс-служба столичного главка Нацполиции.

"В Подольское управление полиции поступило сообщение о семейной ссоре на улице Щекавицкой. На вызов направили экипаж патрульных полицейских. Между супругами возникала семейная ссора, во время которой женщина, которая находилась в состоянии алкогольного опьянения, вела себя агрессивно и нецензурно ругалась", – говорится в сообщении.

Патрульные провели профилактическую беседу с дебоширами и когда уже шли к служебному авто, правонарушительница набросилась на полицейскую и нанесла ей два удара. После этого женщину задержали.

"Ею оказалась ранее судимая 47-летняя уроженка Сумской области", - уточнили в полиции.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Женщине избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Напомним, в ночь на 5 мая в Барышевке под Киевом убили заместителя начальника местного отделения полиции Антона Павленко.

Ранее мы сообщали, что в Одессе стражи порядка задержали мужчину, который нанес полицейскому ножевое ранение. Раненого офицера полиции госпитализировали, а его коллеги на протяжении часа сумели установить личности участников происшествия.


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Тег Киев, нападение, патрульная полиция

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