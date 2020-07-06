Українська
$ 27,17
30,51
  1. Новости в Киеве
  2. Происшествия

В Киеве пьяный мойщик украл Mercedes и устроил аварию (фото и видео)

6 июля, 18:59

Мила Князьская-Ханова Мила Князьская-Ханова

Иномарка подбила две машины и полетела в остановку с людьми

В Киеве сотрудник автомойки угнал у клиента дорогой Mercedes и попал в ДТП. На большой скорости он повредил два автомобиля и врезался в столб на проспекте Отрадном, сообщает Киев Оперативный.

Реклама

Так, горе-водитель зацепил сначала Skoda, потом влетел в Nissan, после чего его несло в остановку с людьми. Однако, машину остановил столб. Небезразличные люди задержали угонщика до приезда полиции. Как оказалось, он был сильно пьян и едва мог разговаривать. При этом, в дорогой иномарке заметили несколько бутылок пива.

На место также прибыл хозяин разбитой иномарки. Внимание, на видео присутствует ненормативная лексика!

В тренде
В центре Киева подрались чиновник КГГА и депутат горсовета

Реклама

Напомним, мы писали, как 15-летний парень в Киеве угнал автомобиль, устроил ДТП и сбежал с места аварии. Кроме того, в Одессе 12-летний "рецидивист" угнал иномарку.А в Ровно задержали 16-летнего парня, который второй раз за неделю угнал маршрутку. Подростку также назначат судебно-психиатрическую экспертизу, поскольку он стоит на учете у врача.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Киев ДТП врезался столб

Источник: Сегодня

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Защита на высшем уровне: в киевском метро заметили женщину с
Защита на высшем уровне: в киевском метро заметили женщину с "народной" маской (фото)Происшествия
Взрыв газа в доме на Позняках: в полиции рассказали подробности расследования
Взрыв газа в доме на Позняках: в полиции рассказали подробности расследованияПроисшествия
Горячие Позняки: рядом с домом, где взорвался газ, горела многоэтажка (фото и видео)
Горячие Позняки: рядом с домом, где взорвался газ, горела многоэтажка (фото и видео)Происшествия
В Киеве прорвало коллектор: асфальт на дороге провалился на четыре метра (фото)
В Киеве прорвало коллектор: асфальт на дороге провалился на четыре метра (фото)Происшествия
В Киеве новый антирекорд по коронавирусу: появились данные за сутки
В Киеве новый антирекорд по коронавирусу: появились данные за суткиПроисшествия
В Киеве мужчина жестоко убил свою мать
В Киеве мужчина жестоко убил свою матьПроисшествия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять