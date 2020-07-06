В Киеве пьяный мойщик украл Mercedes и устроил аварию (фото и видео)

Иномарка подбила две машины и полетела в остановку с людьми

В Киеве сотрудник автомойки угнал у клиента дорогой Mercedes и попал в ДТП. На большой скорости он повредил два автомобиля и врезался в столб на проспекте Отрадном, сообщает Киев Оперативный.

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Так, горе-водитель зацепил сначала Skoda, потом влетел в Nissan, после чего его несло в остановку с людьми. Однако, машину остановил столб. Небезразличные люди задержали угонщика до приезда полиции. Как оказалось, он был сильно пьян и едва мог разговаривать. При этом, в дорогой иномарке заметили несколько бутылок пива.

На место также прибыл хозяин разбитой иномарки. Внимание, на видео присутствует ненормативная лексика!

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Напомним, мы писали, как 15-летний парень в Киеве угнал автомобиль, устроил ДТП и сбежал с места аварии. Кроме того, в Одессе 12-летний "рецидивист" угнал иномарку.А в Ровно задержали 16-летнего парня, который второй раз за неделю угнал маршрутку. Подростку также назначат судебно-психиатрическую экспертизу, поскольку он стоит на учете у врача.

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