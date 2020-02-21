В Одессе 12-летний "рецидивист" угнал иномарку: видео

Мальчик решил покататься, а потом просто заснул в краденой машине

В Одессе 12-летний мальчик украл Nissan, припаркованный возле дома, и отправился на нем кататься.

Как сообщили в областном управлении Нацполиции, владелец машины объяснил, что оставил ключи в замке зажигания и забыл ее закрыть.

Копы разыскали автомобиль за пять кварталов от места преступления – покатавшись, подросток припарковал легковушку за гаражами и заснул в салоне.

"Парень не впервые попадает в поле зрения полицейских. Он является фигурантом в нескольких уголовных производствах, открытых по фактам совершенных на территории Одессы краж. А теперь стал еще и фигурантом дела об угоне", – отметил начальник одного из отделов полиции города.

Сведения по факту угона автомобиля уже внесены в Единый реестр досудебных расследований. Поскольку подросток не достиг возраста, с которого начинается уголовная ответственность, "будет решаться вопрос относительно применения к нему принудительных средств воспитательного характера", – добавили копы.

Напомним, в 2019 году в Киеве 13-летний парень сорвал учебный день в школе на Оболони. Подросток пытался попасть в классную аудиторию к своему товарищу. Получив отказ охранника, подросток распылил в вестибюле слезоточивый газ, что в результате привело к эвакуации учащихся и педагогов.

Ранее в Харькове подростки решили напасть на незнакомца, который шел домой – возле подъезда один из фигурантов ударил жертву электрошокером, после чего злоумышленники избили потерпевшего. Затем они забрали у мужчины телефон и рюкзак, в котором лежали Apple Macbook, процессор Intel Core, материнская плата и наушники. Общая стоимость похищенной техники составила 43 тысячи гривен. За групповой разбой подростков приговорили к пяти годам лишения свободы с заменой наказания на двухлетний испытательный срок.

Также в 2019 году в Васильковском районе в селе Крячки 29 октября произошло трагическое ДТП. Около 11:00 утра 14-летний подросток не справился с управлением родительского внедорожника, авто перевернулось, парень погиб на месте происшествия.

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