В Ровно подросток угнал маршрутку и собирал деньги с пассажиров

В Ровно несовершеннолетний парень угнал маршрутку с пассажирами. Об этом сообщила пресс-секретарь управления патрульной полиции области Наталья Воевода.

Известно, что утром 26 февраля к правоохранителям обратился водитель городской маршрутки №51 и рассказал о похищении микроавтобуса.

Полиция установила, что микроавтобус угнали с конечной остановки на улице Млыновской.

"Пользуясь отсутствием водителя, 16-летний житель пригородного села Малый Алексин Ровенского района заскочил в салон, где были ключи и документы, и уехал вместе с тремя пассажирами. Патрульные задержали автомобиль на центральной улице Ровного – Соборной", – говорится в сообщении.

По словам Воеводы, патрульные в присутствии отца подозреваемого проверили его на алкогольное опьянение: нарушитель был трезв.

фото из соцсетей

Сейчас он дает объяснения в полиции. По словам парня, он угнал маршрутку, потому что захотел покататься.

Напомним, в Одессе 12-летний подросток угнал автомобиль Nissan, чтобы покататься. Владелец автомобиля оставил ключи в замке зажигания иномарки и забыл ее закрыть.

Кроме того, мы писали, как полиция задержала автоугонщиков в Одесской области. Нарушителей отследили по мобильному телефону владелецы, который она оставила в машине.

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