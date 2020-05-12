В Киеве пьяный мужчина устроил гонки с копами и уснул при задержании

После инцидента на столичной Троещине, где мужчина в состоянии наркотического опьянения устроил гонки с полицией, похожий инцидент произошел на проспекте Тычины. Там нетрезвый мужчина с любовницей устроил гонки с полицией на Chevrolet, а при задержании уснул прямо на земле. Об этом сообщается в паблике dtp.kiev.ua.

Так, в ночь на 12 мая полиция заметила на проспекте Тычины автомобиль Chevrolet, водитель которого подозрительно вел себя за рулем и выезжал на встречную полосу.

"По требованию не остановился, началась погоня, в результате которой нарушитель был остановлен. При задержании водитель и пассажирка оказывали активное сопротивление. От прохождения "драгера" при понятых отказался. Как удалось узнать, мужчина в состоянии опьянения заснул при задержании на траве. Ко всему, граждане нарушили режим карантина, находились в общественном месте без средств защиты, составляется протокол", - говорится в сообщении.

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При этом в паблике сообщается, что мужчина находился с любовницей, "в то время как жена была на даче с детьми".

/ Фото: dtp.kiev.ua В тренде В Сети показали "кладбище" столичных МАФов

Задержанных отправили в отделение полиции, а автомобиль эвакуируют на штрафплощадку.

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Напомним, не так давно копы поймали девушку, которая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ездила по городу на скорости 200 км/час.

Напомним, в Харькове старший следователь Государственной фискальной службы посреди ночи устроил пьяные гонки с полицией, пытаясь скрыться от патрульных.

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