В Киеве пьяный строитель украл из детской больнинцы телевизор

/ Фото: ГУ Нацполиции в Киеве

В Киеве правоохранители задержали злоумышленника, который ограбил детскую больницу на Оболони. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка Национальной полиции.

"В дежурную часть Оболонского управления полиции поступило сообщение, что охранники детской больницы остановили неизвестного, который похитил из ординаторской телевизор. Как выяснилось, подозреваемый работал на строительстве рядом с лечебным учреждением. В тот день он был в состоянии алкогольного опьянения, поэтому на рабочее место его не допустили. Тогда мужчина решил перелезть через забор, чтобы попасть на работу. Проходя мимо больницы, он заметил в окне первого этажа телевизор. Правонарушитель разбил окно, залез внутрь и похитил телевизор", – говорится в сообщении.

/ Фото: ГУ Нацполиции в Киеве

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Работница больницы, которая стала свидетелем правонарушения, пыталась его остановить. Однако фигурант, прихватив украденную технику, выпрыгнул в окно и перелез через забор. Там его и остановили охранники, которые удерживали подозреваемого до приезда полиции.

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Злоумышленником оказался 28-летний житель Ивано-Франковской области. Его задержали.

Фигуранту сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Напомним, что в Киеве ранее произошло дерзкое ограбление, при котором разбойники забрали у женщины деньги, рюкзак с документами, кредитками и айфоном, однако оставили пострадавшей часть суммы – 1000 гривен.

Ранее сообщалось, что в Голосеевском районе столицы произошло неудачное ограбление ювелирного магазина.

Также сообщалось, что на улице Андрея Малышко, 3а, группа людей за две минуты ограбила магазин мобильной связи и гаджетов.

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