Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,18
27,95

В Киеве пьяный строитель украл из детской больнинцы телевизор

20 августа, 10:44

Мужчине грозит до восьми лет лишения свободы

/ Фото: ГУ Нацполиции в Киеве

В Киеве правоохранители задержали злоумышленника, который ограбил детскую больницу на Оболони. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка Национальной полиции. 

"В дежурную часть Оболонского управления полиции поступило сообщение, что охранники детской больницы остановили неизвестного, который похитил из ординаторской телевизор. Как выяснилось, подозреваемый работал на строительстве рядом с лечебным учреждением. В тот день он был в состоянии алкогольного опьянения, поэтому на рабочее место его не допустили. Тогда мужчина решил перелезть через забор, чтобы попасть на работу. Проходя мимо больницы, он заметил в окне первого этажа телевизор. Правонарушитель разбил окно, залез внутрь и похитил телевизор", – говорится в сообщении.

/ Фото: ГУ Нацполиции в Киеве

Реклама

Работница больницы, которая стала свидетелем правонарушения, пыталась его остановить. Однако фигурант, прихватив украденную технику, выпрыгнул в окно и перелез через забор. Там его и остановили охранники, которые удерживали подозреваемого до приезда полиции.

В тренде
Китай резко сократил импорт золота: что будет с ценами на металл
Фото: REUTERS/Ilya Naymushin

Злоумышленником оказался 28-летний житель Ивано-Франковской области. Его задержали.

Фигуранту сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Напомним, что в Киеве ранее произошло дерзкое ограбление, при котором разбойники забрали у женщины деньги, рюкзак с документами, кредитками и айфоном, однако оставили пострадавшей часть суммы – 1000 гривен.

Ранее сообщалось, что в Голосеевском районе столицы произошло неудачное ограбление ювелирного магазина.

Также сообщалось, что на улице Андрея Малышко, 3а, группа людей за две минуты ограбила магазин мобильной связи и гаджетов.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Киев ограбление Детская больница

Источник: Сегодня

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Под Киевом произошла кровавая бойня из-за денег
Под Киевом произошла кровавая бойня из-за денегПроисшествия
В Киеве взорвалась маршрутка: видео с места ЧП
В Киеве взорвалась маршрутка: видео с места ЧППроисшествия
В Киевской области водитель Kia умер после остановки патрульными
В Киевской области водитель Kia умер после остановки патрульнымиПроисшествия
В Киеве африканцы подрались с жителями Позняков: видео и фото
В Киеве африканцы подрались с жителями Позняков: видео и фотоПроисшествия
Дерзкое ограбление в Киеве: преступники отобрали у женщины деньги, но оставили ей 1000 грн
Дерзкое ограбление в Киеве: преступники отобрали у женщины деньги, но оставили ей 1000 грнПроисшествия
В Киеве из окна многоэтажки обстреляли легковушку: видео
В Киеве из окна многоэтажки обстреляли легковушку: видеоПроисшествия

Новости партнеров

Loading...