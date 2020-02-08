В Киеве пьяный водитель "Славуты" врезался в забор и уснул в машине копов (фото, видео)

/ Фото: Информатор

В столичных Бортничах мужчина за рулем "Славуты" врезался в забор частного дома и снес его. Как сообщает издание "Информатор", авария произошла в ночь на субботу, 8 февраля, на улице Левадная, 2.

Как уточнили в полиции, мужчина ехал в сторону проспекта Бажана, но на повороте не справился с управлением и машину занесло. В машине также находилась сожительница мужчины, прибывшие на место медики осмотрели участников ДТП, госпитализации не потребовалось.

Копы также выяснили, что мужчина в момент аварии находился в состоянии алкогольного опьянения – "Драггер" показал 2,22 промилле. Этот показатель превышает допустимый в 11 раз. А когда в отношении мужчины оформляли административные материалы, он уснул в машине полиции.

При этом, владелец дома, забор возле которого снесла "Славута", сообщил, что в ограду часто влетают машины и он ранее уже неоднократно просил власти поставить на дороге ограничители.

Напомним, что на протяжении 2019 года в Украине было зафиксировано 160 675 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 3454 человека.

Добавим, что сайт "Сегодня" рассказывал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-"рекордсмены" по количеству ДТП.

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