В Киеве пьяный водитель Ssang Yong разбил четыре авто, сбежал и врезался в дерево

Фото: патрульная полиция Киева

В Киеве нетрезвый мужчина на Ssang Yong разбил четыре припаркованных авто и сбежал с места происшествия. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции столицы.

ДТП произошло 13 января около 22:00 на улице Николая Ушакова.

"По предварительной информации, которую установили патрульные, водитель транспортного средства Ssang Yong ни избрал безопасную скорость, не придерживался безопасного бокового интервала и совершил наезд на четыре припаркованных автомобиля: Kia, Geely, ZAZ Forza и Opel. В результате транспортные средства получили механические повреждения", – говорится в сообщении.

Виновника аварии быстро разыскали, ему не удалось далеко убежать, так как он врезался в дерево.

Общаясь с мужчиной, инспекторы заметили у него явные признаки алкогольного опьянения, но пройти осмотр в установленном законом порядке он отказался.

На 34-летнего водителя составили ряд административных материалов: протокол по ч.1 ст.130 (Управление транспортным средством лицом в состоянии алкогольного опьянения), ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) и протокол по ст. 122-4 (Оставление места совершения ДТП) КоАП.

Напомним, в Киевской области на территории города Боярка женщина за рулем внедорожника не справилась с управлением и протаранила пять автомобилей, стоявших на официальной парковке. По предварительным данным, женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее сообщалось, что в с.Здвижевка Бородянского района в ДТП погибли четыре человека, среди которых были двое детей.

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