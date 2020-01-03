В Киеве пьяный водитель Volkswagen устроил ДТП и решил отдохнуть прямо на асфальте

Фото: патрульная полиция Киева

В Киеве на улице Тургеневской произошло ДТП, после которого один из водителей решил прилечь отдохнуть на месте аварии. Об этом сообщает пресс-служба столичной патрульной полиции.

Так, авария произошла накануне около 6 часов утра.

"По словам очевидца происшествия, пьяный мужчина за рулем автомобиля Volkswagen врезался в припаркованный Suzuki, а после вышел из-за руля и лег рядом на землю отдохнуть. Рядом с местом ДТП патрульные обнаружили мужчину с явными признаками алкогольного опьянения, который не понимал, что случилось и как он оказался в этом месте", – говорится в сообщении.

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По предварительной информации, 57-летний водитель не учел дорожной обстановки, не выбрал безопасную скорость движения, не придерживался бокового интервала и, как следствие, не справился с управлением и совершил наезд на припаркованный Suzuki.

В результате столкновения автомобиль Volkswagen перевернулся набок, а Suzuki получил серьезные повреждения. При этом мужчина отказался пройти освидетельствование на состояние опьянения. На него составили протокол по ч.1.ст. 130 (Управление в состоянии опьянения) и протокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КоАП.

Напомним, 26 декабря в международном аэропорту "Борисполь" 38-летний водитель микроавтобуса Mercedes-Benz Vito сбил рядом с терминалом F пятилетнего мальчика, который переходил дорогу по пешеходному переходу.

Кроме того, несколько месяцев назад в Киеве произошло ДТП на пешеходном переходе на проспекте Науки. Там кроссовер Nissan на "зебре" сбил 11-летнюю девочку. По словам очевидцев, одна из машин остановилась перед пешеходным переходом, чтобы пропустить ребенка, а Nissan мчался по дороге и не успел затормозить. Школьницу от удара отбросило на несколько метров. Ее госпитализировали в больницу без сознания, состояние тяжелое. Водитель не сбегал с места аварии.

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