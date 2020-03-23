В Киеве пьяный водитель жестко разбил машину, протаранив забор

К счастью, сам 52-летний автомобилист не пострадал

В Киеве на Чоколовском бульваре 52-летний водитель автомобиля Audi не справился с управлением и протаранил ограждение. Машина получила серьезные повреждения, как и забор, водитель же чудом уцелел и даже отказался от медицинской помощи, сообщает Патрульная полиция Киева.

При оформлении материалов патрульные обратили внимание на то, что гражданин имеет явные признаки алкогольного опьянения, что и вызвало, вероятно, проблемы с управлением.

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Водитель согласился пройти освидетельствование на месте, результат – 0,8 промилле. Поэтому инспекторы составили на мужчину протокол по ч.1 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) и протокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП). На место вызвали представителей КП ДЭУ Соломенского района.

Ранее нетрезвый водитель за рулем Rover спровоцировал массовое ДТП с пятью авто на проспекте Победы.

Напомним, в Киеве пьяный лихач совершил два ДТП и уснул за рулем. Также сообщалось о смертельном ДТП на столичных Осокорках, где автомобиль выехал на тротуар.

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